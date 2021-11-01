Uzņēmumu katalogs
ECS
ECS Algas

ECS algas svārstās no $7,236 kopējā atlīdzībā gadā Mehānikas inženieris zemākajā līmenī līdz $226,125 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ECS. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/6/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $140K

Datu inženieris

Kiberdrošības analītiķis
Median $85K
Biznesa analītiķis
$141K

Datu zinātnes vadītājs
$151K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$89.6K
Mārketings
$102K
Mehānikas inženieris
$7.2K
Programmu vadītājs
$118K
Projektu vadītājs
$64.7K
Risinājumu arhitekts
$181K
Tehnisko programmu vadītājs
$226K
BUJ

The highest paying role reported at ECS is Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $226,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ECS is $117,600.

Citi resursi