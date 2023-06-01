Uzņēmumu katalogs
EcoCart
EcoCart Algas

EcoCart algas svārstās no $158,100 kopējā atlīdzībā gadā Produkta menedžeris zemākajā līmenī līdz $190,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem EcoCart. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/19/2025

Programmatūras inženieris
Median $190K
Produkta menedžeris
$158K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots EcoCart, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $190,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots EcoCart, ir $174,050.

