Uzņēmumu katalogs
Duck Creek Technologies
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas menedžeris

  • Visas Programmatūras inženierijas menedžeris algas

  • New York City Area

Duck Creek Technologies Programmatūras inženierijas menedžeris Algas New York City Area

Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in New York City Area pakete Duck Creek Technologies kopā ir $220K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Duck Creek Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Kopā gadā
$220K
Līmenis
-
Pamatalga
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$30K
Gadi uzņēmumā
17 Gadi
Darba pieredze
17 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženierijas menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Duck Creek Technologies in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $227,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Duck Creek Technologies Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in New York City Area, ir $220,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Duck Creek Technologies

Saistītie uzņēmumi

  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Unisys
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi