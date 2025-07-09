Uzņēmumu Katalogs
DSTA
DSTA Algas

DSTA algu diapazons svārstās no $60,214 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $156,800 Projektu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem DSTA. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $75K

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
$60.2K
Aparatūras inženieris
$73.6K

Programmu vadītājs
$127K
Projektu vadītājs
$157K
Kiberdrošības analītiķis
$81.9K
Programmatūras inženieru vadītājs
$111K
Tehniskais programmu vadītājs
$124K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại DSTA là Projektu vadītājs at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $156,800. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại DSTA là $96,527.

Citi Resursi