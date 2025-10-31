Programmatūras inženieris atlīdzība in United States DRW svārstās no $203K year L2 līmenim līdz $387K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $259K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DRW kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
