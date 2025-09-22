Uzņēmumu katalogs
Druva
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Tehniskais rakstnieks

  • Visas Tehniskais rakstnieks algas

Druva Tehniskais rakstnieks Algas

Mediānā Tehniskais rakstnieks atlīdzības in India pakete Druva kopā ir ₹2.5M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Druva kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Kopā gadā
₹2.5M
Līmenis
Staff Technical Writer
Pamatalga
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
11 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Druva?

₹13.95M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.61M+ (dažreiz ₹26.15M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Tehniskais rakstnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Tehniskais rakstnieks pozīcijai Druva in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,497,794. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Druva Tehniskais rakstnieks pozīcijai in India, ir ₹2,534,224.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Druva

Saistītie uzņēmumi

  • Tavant
  • Forescout
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • DataCamp
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi