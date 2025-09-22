Programmatūras inženieris atlīdzība in India Druva svārstās no ₹2.59M year Staff Software Engineer līmenim līdz ₹6.68M year Principal Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹4.59M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Druva kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
