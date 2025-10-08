Cloud Security Architect atlīdzība in United States Dropbox svārstās no $280K year IC2 līmenim līdz $621K year IC5 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dropbox kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$280K
$178K
$85.6K
$16K
IC3
$365K
$210K
$123K
$31.6K
IC4
$398K
$216K
$129K
$52.6K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Dropbox uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)