  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Full-Stack programmatūras inženieris

  • Greater Seattle Area

Dropbox Full-Stack programmatūras inženieris Algas Greater Seattle Area

Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Seattle Area Dropbox svārstās no $254K year IC2 līmenim līdz $380K year IC3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Seattle Area pakete kopā ir $250K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dropbox kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Vidējā Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
IC1
Software Engineer (SWE)(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Dropbox uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai Dropbox in Greater Seattle Area, ir gada kopējā atlīdzība $448,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dropbox Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Seattle Area, ir $338,000.

