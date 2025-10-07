UX dizainers atlīdzība in United States Dropbox svārstās no $172K year IC1 līmenim līdz $411K year IC5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $309K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dropbox kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Dropbox uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)