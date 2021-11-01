Uzņēmumu Katalogs
Dremio
Dremio Algas

Dremio algu diapazons svārstās no $42,746 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $301,500 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Dremio. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $212K
Klientu apkalpošana
$42.7K
Produkta vadītājs
$302K

Pārdošana
$241K
Risinājumu arhitekts
$177K
Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Dremio, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $301,500. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Dremio, ir $211,500.

