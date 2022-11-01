Uzņēmumu Katalogs
Draup
Draup Algas

Draup algu diapazons svārstās no $2,289 kopējā atalgojumā gadā Grāmatvedis apakšējā galā līdz $21,689 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Draup. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Vadības konsultants
Median $9.6K
Programmatūras inženieris
Median $21.7K
Grāmatvedis
$2.3K

Biznesa analītiķis
$14.1K
Biznesa attīstība
$3.8K
Datu analītiķis
$3.8K
Cilvēkresursi
$3.1K
Mārketings
$3.8K
Riska kapitālists
$8.1K

Analītiķis

Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Draup is Programmatūras inženieris with a yearly total compensation of $21,689. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Draup is $3,798.

Citi Resursi