Uzņēmumu katalogs
Drata
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Drata Algas

Drata algas svārstās no $101,584 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $242,676 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Drata. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/9/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Cilvēkresursi
$188K
Mārketings
$173K
Produkta dizainers
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Projektu vadītājs
$140K
Pārdošana
$102K
Programmatūras inženieris
$243K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Drata, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $242,676. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Drata, ir $156,770.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Drata

Saistītie uzņēmumi

  • Microsoft
  • Databricks
  • Coinbase
  • Stripe
  • DoorDash
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi