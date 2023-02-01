Uzņēmumu Katalogs
Draper
Draper Algas

Draper algu diapazons svārstās no $94,525 kopējā atalgojumā gadā Elektroinženieris apakšējā galā līdz $139,300 Programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Draper. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

Programmatūras inženieris
Median $125K
Aparatūras inženieris
Median $110K
Mehāniskais inženieris
Median $125K

Elektroinženieris
$94.5K
Programmu vadītājs
$139K
Kiberdrošības analītiķis
$129K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Draper הוא Programmu vadītājs at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $139,300. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Draper הוא $125,000.

