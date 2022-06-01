Uzņēmumu Katalogs
Dragos
Dragos Algas

Dragos algu diapazons svārstās no $96,900 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $348,250 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Dragos. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $195K
Cilvēkresursi
$96.9K
Produkta dizainers
$215K

Kiberdrošības analītiķis
$181K
Programmatūras inženieru vadītājs
$223K
Risinājumu arhitekts
$348K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Dragos is Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dragos is $204,960.

Citi Resursi