Drager Algas

Drager algu diapazons svārstās no $51,270 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $168,840 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Drager. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Mehāniskais inženieris
$123K
Produkta vadītājs
$169K
Projektu vadītājs
$51.3K

Pārdošana
$88.6K
Programmatūras inženieris
$86.4K

Pilna steka programmatūras inženieris

Programmatūras inženieru vadītājs
$90.8K
Risinājumu arhitekts
$106K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Drager, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $168,840. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Drager, ir $90,847.

