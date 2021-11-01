Uzņēmumu Katalogs
DPR Construction
DPR Construction Algas

DPR Construction algu diapazons svārstās no $113,430 kopējā atalgojumā gadā Pārdošanas inženieris apakšējā galā līdz $183,600 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem DPR Construction. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Projektu vadītājs
Median $156K
Civilinženieris
Median $114K

Būvniecības inženieris

Biznesa analītiķis
$171K

Datu analītiķis
$117K
Produkta vadītājs
$184K
Programmu vadītājs
$168K
Pārdošanas inženieris
$113K
Tehniskais programmu vadītājs
$131K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā DPR Construction, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $183,600. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā DPR Construction, ir $143,371.

