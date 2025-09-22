Uzņēmumu katalogs
DP World
DP World Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in India DP World svārstās no ₹2.21M year SDE līmenim līdz ₹4.97M year Group SDE 2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹4.08M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DP World kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SDE
(Iesācēju līmenis)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.61M+ (dažreiz ₹26.13M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā DP World?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai DP World in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹6,635,935. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DP World Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹3,987,642.

