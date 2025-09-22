Programmatūras inženieris atlīdzība in India DP World svārstās no ₹2.21M year SDE līmenim līdz ₹4.97M year Group SDE 2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹4.08M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DP World kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
