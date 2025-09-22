Uzņēmumu katalogs
DP World
DP World Produkta vadītājs Algas

Mediānā Produkta vadītājs atlīdzības in India pakete DP World kopā ir ₹6.78M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DP World kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Mediānais pakete
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹6.78M
Līmenis
Senior
Pamatalga
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹997K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā DP World?

₹13.94M

Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta vadītājs pozīcijai DP World in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹11,170,115. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DP World Produkta vadītājs pozīcijai in India, ir ₹6,543,810.

