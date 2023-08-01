Uzņēmumu Katalogs
DP World
DP World Algas

DP World algu diapazons svārstās no $22,984 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošanas operācijas apakšējā galā līdz $108,463 Tehniskais programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem DP World. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $77.8K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $78.9K

Klientu apkalpošanas operācijas
$23K
Datu analītiķis
$46.6K
Rūpnieciskais dizainers
$81.6K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$37.3K
Tehniskais programmu vadītājs
$108K
Tehniskais rakstītājs
$41.4K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Највише плаћена улога пријављена у DP World је Tehniskais programmu vadītājs at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $108,463. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у DP World је $51,808.

