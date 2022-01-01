Uzņēmumu Katalogs
Doximity Algas

Doximity algu diapazons svārstās no $120,000 kopējā atalgojumā gadā Mārketings apakšējā galā līdz $299,000 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Doximity. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $210K

Pilna steka programmatūras inženieris

Mārketings
Median $120K
Produkta vadītājs
Median $299K

Datu zinātnieks
Median $125K
Biznesa attīstība
$124K
Datu analītiķis
$219K
Produkta dizainers
$225K
Pārdošana
$225K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā Doximity, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Doximity, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atalgojumu $299,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Doximity, ir $214,550.

