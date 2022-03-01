Uzņēmumu Katalogs
Dow
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Dow Algas

Dow algu diapazons svārstās no $34,354 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $417,900 Finanšu analītiķis augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Dow. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $103K

Pētnieks

Mehāniskais inženieris
Median $125K

Ražošanas inženieris

Ķīmijas inženieris
Median $104K

Pētniecības inženieris

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datu zinātnieks
Median $164K
Grāmatvedis
$72.6K
Biomedicīnas inženieris
$107K
Biznesa analītiķis
$103K
Korporatīvā attīstība
$95.7K
Datu analītiķis
$45.3K
Datu zinātnes vadītājs
$164K
Elektroinženieris
$111K
Finanšu analītiķis
$418K
Aparatūras inženieris
$130K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$80.4K
Materiālu inženieris
$139K
Produkta dizainers
$34.4K
Produkta vadītājs
$279K
Projektu vadītājs
$116K
Pārdošana
$80.6K
Risinājumu arhitekts
$209K
Tehniskais programmu vadītājs
$61.1K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Dow คือ Finanšu analītiķis at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $417,900 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Dow คือ $107,460

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Dow

Saistītie Uzņēmumi

  • Allscripts
  • Visa
  • HPE
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi