Dotdash Meredith Programmatūras inženieris Algas Greater Toronto Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Toronto Area pakete Dotdash Meredith kopā ir CA$120K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dotdash Meredith kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Dotdash Meredith
Data Engineer
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$120K
Līmenis
Software Engineer 2
Pamatalga
CA$120K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Dotdash Meredith in Greater Toronto Area, ir gada kopējā atlīdzība CA$124,846. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dotdash Meredith Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Toronto Area, ir CA$115,889.

