Dotdash Meredith
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Canada

Dotdash Meredith Programmatūras inženieris Algas Canada

Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada Dotdash Meredith svārstās no CA$48.3K year Software Engineer 1 līmenim līdz CA$113K year Software Engineer 2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$84.5K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dotdash Meredith kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
(Iesācēju līmenis)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Dotdash Meredith?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Dotdash Meredith in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$120,928. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dotdash Meredith Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$84,541.

