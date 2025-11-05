Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada Dotdash Meredith svārstās no CA$48.3K year Software Engineer 1 līmenim līdz CA$113K year Software Engineer 2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$84.5K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dotdash Meredith kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
