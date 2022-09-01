Uzņēmumu Katalogs
Dotdash Meredith
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Dotdash Meredith Algas

Dotdash Meredith algu diapazons svārstās no $80,400 kopējā atalgojumā gadā Kiberdrošības analītiķis apakšējā galā līdz $162,180 Produkta dizainers augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Dotdash Meredith. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $144K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $145K
Mārketings
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Mārketinga operācijas
$141K
Produkta dizainers
$162K
Projektu vadītājs
$126K
Kiberdrošības analītiķis
$80.4K
Programmatūras inženieru vadītājs
$123K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Dotdash Meredith, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $162,180. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Dotdash Meredith, ir $140,700.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Dotdash Meredith

Saistītie Uzņēmumi

  • Tesla
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Intuit
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi