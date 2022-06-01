Uzņēmumu Katalogs
dormakaba
dormakaba Algas

dormakaba algu diapazons svārstās no $18,526 kopējā atalgojumā gadā Aparatūras inženieris apakšējā galā līdz $170,056 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem dormakaba. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Aparatūras inženieris
$18.5K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$147K
Produkta dizainers
$70.4K

Programmatūras inženieris
$89.4K
Programmatūras inženieru vadītājs
$170K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā dormakaba, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $170,056. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā dormakaba, ir $89,367.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš dormakaba

