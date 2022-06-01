Uzņēmumu katalogs
Domino's Pizza
Domino's Pizza Algas

Domino's Pizza algas svārstās no $4,244 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $279,595 Datu zinātnes menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Domino's Pizza. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/20/2025

Programmatūras inženieris
Median $100K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Klientu apkalpošana
Median $31.2K
Grāmatvedis
$4.2K

Biznesa analītiķis
$52.9K
Biznesa attīstība
$34.4K
Datu zinātnes menedžeris
$280K
Datu zinātnieks
$68.6K
Finanšu analītiķis
$15K
MEP inženieris
$101K
Produkta dizaineris
$22.3K
Produkta menedžeris
$110K
Pārdošana
$31.1K
Tehnisko programmu menedžeris
$184K
Tehniskais rakstnieks
$130K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Domino's Pizza, ir Datu zinātnes menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $279,595. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Domino's Pizza, ir $60,760.

Citi resursi

