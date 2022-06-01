Uzņēmumu katalogs
Domino Data Lab
Domino Data Lab Algas

Domino Data Lab algas svārstās no $165,825 kopējā atlīdzībā gadā Tehniskais rakstnieks zemākajā līmenī līdz $497,376 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Domino Data Lab. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $208K
Produkta vadītājs
Median $240K
Datu zinātnieks
$247K

Finanšu analītiķis
$229K
Produkta dizainers
$191K
Personāla atlases speciālists
$229K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$497K
Risinājumu arhitekts
$171K
Tehniskais rakstnieks
$166K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Domino Data Lab uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Domino Data Lab, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $497,376. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Domino Data Lab, ir $228,850.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Domino Data Lab

