Uzņēmumu Katalogs
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Algas

Dolby Laboratories algu diapazons svārstās no $87,720 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $537,300 Biznesa operāciju vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Dolby Laboratories. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Programmatūras inženieris
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Pētnieks

Produkta vadītājs
P3 $208K
P4 $265K
Biznesa operāciju vadītājs
$537K

Biznesa attīstība
$400K
Datu zinātnieks
$299K
Elektroinženieris
$122K
Finanšu analītiķis
$249K
Aparatūras inženieris
$188K
Cilvēkresursi
$87.7K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$250K
Mārketings
$292K
Mārketinga operācijas
$381K
Produkta dizainers
$183K
Projektu vadītājs
$116K
Pārdošana
$151K
Pārdošanas inženieris
$208K
Risinājumu arhitekts
$138K
Tehniskais programmu vadītājs
$152K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Dolby Laboratories, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 4th-GADS (25.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Dolby Laboratories, ir Biznesa operāciju vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $537,300. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Dolby Laboratories, ir $208,158.

Citi Resursi