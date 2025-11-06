Uzņēmumu katalogs
DNV
DNV Programmatūras inženieris Algas Greater Oslo Region

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Oslo Region pakete DNV kopā ir NOK 676K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DNV kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Kopā gadā
NOK 676K
Līmenis
L1
Pamatalga
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonuss
NOK 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Jaunākie algu pieteikumi
Algas nav atrastas
Prakses algas

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai DNV in Greater Oslo Region, ir gada kopējā atlīdzība NOK 902,220. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DNV Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Oslo Region, ir NOK 675,840.

Citi resursi