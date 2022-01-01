Uzņēmumu katalogs
DLL
DLL Algas

DLL algas svārstās no $10,261 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $124,800 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem DLL. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Produkta menedžeris
Median $125K
Datu analītiķis
$57.8K
Datu zinātnieks
$54.9K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
Finanšu analītiķis
$10.3K
Produkta dizaineris
$99.5K
Projektu menedžeris
$86.6K
Programmatūras inženieris
$65.8K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots DLL, ir Produkta menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $124,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DLL, ir $65,822.

