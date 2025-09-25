Uzņēmumu katalogs
DJI
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

DJI Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in China pakete DJI kopā ir CN¥720K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DJI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Mediānais pakete
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Kopā gadā
CN¥720K
Līmenis
T3
Pamatalga
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonuss
CN¥0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā DJI?

CN¥1.15M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CN¥216K+ (dažreiz CN¥2.16M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai DJI in China, ir gada kopējā atlīdzība CN¥1,863,298. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DJI Programmatūras inženieris pozīcijai in China, ir CN¥719,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta DJI

Saistītie uzņēmumi

  • Snap
  • Roblox
  • Intuit
  • Facebook
  • DoorDash
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi