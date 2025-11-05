Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Houston Area pakete DISA Global Solutions kopā ir $125K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DISA Global Solutions kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Kopā gadā
$125K
Līmenis
-
Pamatalga
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
17 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai DISA Global Solutions in Greater Houston Area, ir gada kopējā atlīdzība $127,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DISA Global Solutions Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Houston Area, ir $126,000.

