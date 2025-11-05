Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Austin Area pakete Dimensional Fund Advisors kopā ir $151K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dimensional Fund Advisors kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Kopā gadā
$151K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$132K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$19K
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Dimensional Fund Advisors?
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area, ir gada kopējā atlīdzība $155,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dimensional Fund Advisors Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Austin Area, ir $102,500.

