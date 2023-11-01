Uzņēmumu katalogs
Digital Ops-Tech Centre
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Digital Ops-Tech Centre Algas

Digital Ops-Tech Centre mediānā alga ir $72,954 Programmatūras inženieris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Digital Ops-Tech Centre. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
$73K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Digital Ops-Tech Centre, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $72,954. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Digital Ops-Tech Centre, ir $72,954.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Digital Ops-Tech Centre

Saistītie uzņēmumi

  • Uber
  • Pinterest
  • Square
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/digital-ops-tech-centre/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.