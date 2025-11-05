Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Montreal pakete Dialogue kopā ir CA$137K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dialogue kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Kopā gadā
CA$137K
Līmenis
2B
Pamatalga
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$9.5K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Dialogue?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Dialogue in Greater Montreal, ir gada kopējā atlīdzība CA$166,009. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dialogue Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Montreal, ir CA$119,976.

