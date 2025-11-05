Programmatūras inženieris atlīdzība in Greece Deutsche Telekom svārstās no €35.6K year Software Engineer līmenim līdz €26.2K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greece pakete kopā ir €29.2K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deutsche Telekom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
