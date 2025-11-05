Programmatūras inženieris atlīdzība in Germany Deutsche Telekom svārstās no €41.1K year Junior Software Engineer līmenim līdz €131K year Principal Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Germany pakete kopā ir €66.5K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deutsche Telekom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
