Programmatūras inženieris atlīdzība in Budapest Metropolitan Area Deutsche Telekom svārstās no HUF 12.6M year Software Engineer līmenim līdz HUF 19.6M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Budapest Metropolitan Area pakete kopā ir HUF 12.41M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deutsche Telekom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
