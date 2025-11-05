Uzņēmumu katalogs
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Budapest Metropolitan Area

Deutsche Telekom Programmatūras inženieris Algas Budapest Metropolitan Area

Programmatūras inženieris atlīdzība in Budapest Metropolitan Area Deutsche Telekom svārstās no HUF 12.6M year Software Engineer līmenim līdz HUF 19.6M year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Budapest Metropolitan Area pakete kopā ir HUF 12.41M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deutsche Telekom kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Deutsche Telekom in Budapest Metropolitan Area, ir gada kopējā atlīdzība HUF 22,534,265. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Deutsche Telekom Programmatūras inženieris pozīcijai in Budapest Metropolitan Area, ir HUF 12,796,125.

