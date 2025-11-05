Uzņēmumu katalogs
Deutsche Bahn
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Rhine-Main Area

Deutsche Bahn Programmatūras inženieris Algas Greater Rhine-Main Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Rhine-Main Area pakete Deutsche Bahn kopā ir €65.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deutsche Bahn kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Kopā gadā
€65.1K
Līmenis
L2
Pamatalga
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€1K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Deutsche Bahn?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area, ir gada kopējā atlīdzība €106,746. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Deutsche Bahn Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Rhine-Main Area, ir €60,513.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Deutsche Bahn

Saistītie uzņēmumi

  • Amazon
  • SoFi
  • Apple
  • Pinterest
  • Roblox
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi