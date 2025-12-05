Uzņēmumu katalogs
Deputy
Deputy Produkta dizaina menedžeris Algas

Vidējā Produkta dizaina menedžeris kopējā atlīdzība in Australia Deputy svārstās no A$133K līdz A$186K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Deputy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$93.9K - $111K
Australia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$87.6K$93.9K$111K$122K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Deputy?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaina menedžeris pozīcijai Deputy in Australia, ir gada kopējā atlīdzība A$185,840. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Deputy Produkta dizaina menedžeris pozīcijai in Australia, ir A$133,424.

