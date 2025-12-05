Uzņēmumu katalogs
DEPT
DEPT Produkta dizaina menedžeris Algas

Vidējā Produkta dizaina menedžeris kopējā atlīdzība in United States DEPT svārstās no $150K līdz $208K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DEPT kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$160K - $189K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$150K$160K$189K$208K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā DEPT?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaina menedžeris pozīcijai DEPT in United States, ir gada kopējā atlīdzība $208,260. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DEPT Produkta dizaina menedžeris pozīcijai in United States, ir $149,520.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta DEPT

Citi resursi

