DePaul University
Vidējā Administratīvais asistents kopējā atlīdzība in United States DePaul University svārstās no $42K līdz $57.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DePaul University kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$45.5K - $54K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$42K$45.5K$54K$57.5K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Administratīvais asistents pozīcijai DePaul University in United States, ir gada kopējā atlīdzība $57,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DePaul University Administratīvais asistents pozīcijai in United States, ir $42,000.

Citi resursi

