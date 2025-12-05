Uzņēmumu katalogs
Vidējā Personāla operācijas kopējā atlīdzība Department of Veterans Affairs svārstās no $151K līdz $206K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Department of Veterans Affairs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$162K - $196K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$151K$162K$196K$206K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Department of Veterans Affairs?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla operācijas pozīcijai Department of Veterans Affairs, ir gada kopējā atlīdzība $206,480. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Department of Veterans Affairs Personāla operācijas pozīcijai, ir $151,300.

