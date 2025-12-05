Uzņēmumu katalogs
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Personāla vadītājs Algas

Vidējā Personāla vadītājs kopējā atlīdzība in United States Department of Veterans Affairs svārstās no $111K līdz $155K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Department of Veterans Affairs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$120K - $139K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$111K$120K$139K$155K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla vadītājs pozīcijai Department of Veterans Affairs in United States, ir gada kopējā atlīdzība $154,700. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Department of Veterans Affairs Personāla vadītājs pozīcijai in United States, ir $110,500.

