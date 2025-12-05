Uzņēmumu katalogs
Dentsu Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in India Dentsu svārstās no ₹735K year L1 līmenim līdz ₹647K year L2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹843K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dentsu kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
(Iesācēju līmenis)
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Dentsu?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Dentsu in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,196,356. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dentsu Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹689,442.

Citi resursi

