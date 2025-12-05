Uzņēmumu katalogs
Dentsu
Dentsu Produkta dizaineris Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dentsu kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$28K - $31.9K
Spain
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$24.4K$28K$31.9K$35.6K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Dentsu in Spain, ir gada kopējā atlīdzība €30,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dentsu Produkta dizaineris pozīcijai in Spain, ir €21,142.

