Dentons
Dentons Riska kapitāla investors Algas

Vidējā Riska kapitāla investors kopējā atlīdzība in United States Dentons svārstās no $336K līdz $468K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Dentons kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$360K - $424K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$336K$360K$424K$468K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Dentons?

Iekļautie amati

Asociētais darbinieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Riska kapitāla investors pozīcijai Dentons in United States, ir gada kopējā atlīdzība $468,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Dentons Riska kapitāla investors pozīcijai in United States, ir $336,000.

