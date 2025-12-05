Uzņēmumu katalogs
DENSO
DENSO Elektroenerģētikas inženieris Algas

Vidējā Elektroenerģētikas inženieris kopējā atlīdzība in United States DENSO svārstās no $103K līdz $150K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu DENSO kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$118K - $135K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$103K$118K$135K$150K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā DENSO?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Elektroenerģētikas inženieris pozīcijai DENSO in United States, ir gada kopējā atlīdzība $149,860. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots DENSO Elektroenerģētikas inženieris pozīcijai in United States, ir $102,870.

