Demant
Demant Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Denmark pakete Demant kopā ir DKK 750K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Demant kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
Demant
Senior Dsp Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Kopā gadā
DKK 750K
Līmenis
M3
Pamatalga
DKK 750K
Stock (/yr)
DKK 0
Bonuss
DKK 0
Gadi uzņēmumā
8 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Demant?

DKK 1.06M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam DKK 198K+ (dažreiz DKK 1.98M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Demant in Denmark, ir gada kopējā atlīdzība DKK 873,637. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Demant Programmatūras inženieris pozīcijai in Denmark, ir DKK 595,170.

